Загипнотизирует любого: Екатерина Климова с пышными локонами и эффектным макияжем покрасовалась перед камерой

Актриса сейчас находится на гастролях в СИбири, но не забывает об онлайн-публике.

43-летняя актриса театра и кино Екатерина Климова обладает редким типажом женщины, которую годы только украшают. Это отмечают и коллеги, и поклонники – возраст никак не вредит внешности звезды, делая ее выразительнее и ярче. Климова – четырежды мама, но и это ее фигуре никак не навредило, поскольку параметрам красотки позавидует не только ровесница, но и более юная обладательница модельных форм.

Сейчас Климова находится с гастролями в Сибири. Красотка после выступления решила передать привет подписчикам в микроблоге и запостила несколько редких селфи, на которых предстала цветущей и счастливой.

Пышная копна крупных локонов шоколадного оттенка, выразительный взгляд, пухлые чувственные губы – все это не оставило равнодушными преданную публику Климовой.

«Какая красивая!», «Шикарная женщина», «Очарование», «Катя, ты красотка», «Катюшенька,ты как всегда прекрасна!», «Катя, ну какая же ты классная, все события, что у тебя происходят, только закаляют тебя и делают краше, браво, желаю тебе личного женского счастья, ну найди его наконец!», «Катюша Прелесть! Блеск! Не земная Красотка!», — восторгаются поклонники в комментариях.

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