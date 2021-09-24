Взяли на ручки: Яна Рудковская показала, как подруга заключила ее в крепкие объятия и подняла над землей

46-летняя бизнес-леди Яна Рудковская в начале осени решила впервые в жизни отдохнуть на турецком курорте. Она отдала предпочтение Средиземному морю и остановилась в Кемере. Компанию ей составила подруга вместе с детьми.

Рудковская много фотографировалась в купальниках, позировала на фоне моря и горных пейзажей в том числе и вместе с Екатериной Давыдовой. В новой публикации, которую составили снимки с отдыха, Яна решила приоткрыть секреты своей дружбы с героиней клипа Димы Билана «Она моя».

Оказалось, что у Рудковской и Давыдовой много общего. Они увлекаются одинаковыми вещами, их интересуют похожие дела и темы. Разве что возраст разный, а так даже количество детей одинаковое.

«Она меня все время хочет поднять и показать какая она сильная, и у нее, «черт, возьми», это всегда получается», — резюмировала Рудковская.

И в подтверждение своих слов светская львица запостила снимок, на котором позирует у Давыдовой на ручках.

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