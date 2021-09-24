«Даша Букина, богатая версия»: рыжеволосая Клава Кока с откровенным декольте и в мини взорвала Сеть

25-летняя звезда современности Клава Кока постоянно удивляет свою публику. Девушка обожает экспериментировать с внешностью и в очередной раз сменила ее для нового трека. Девушка выпустила песню «Одиночки в тренде», и для обложки хита примерила образ… Даши Букиной из сериала 2000-х годов «Счастливы вместе».

Что получилось в результате, Клава показала своим подписчикам в Instagram. Яркие рыжие волосы, откровенное декольте, украшенное массивными цепями, ультракороткая юбка и бесконечные каблуки на платформе – прикид девушка составила в духе того времени.

«Вау! Тебе идет абсолютно любой цвет волос», «Боже мой… ты шикарна», «Даша Букина богатая версия», «Алла Пугачева нашего времени», «А тебе идет рыжий», «Огонь!», «Невероятно красивый образ», «Кайф!», «Такая клевая с рыжими волосами», «Классная песня, и классный образ!», «Красивая очень!», «Вот это да, рыжие волосы тебе к лицу, смотрится шикарно», — оценили фанаты.

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