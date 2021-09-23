«Первые минуты был шок»: беременная Нюша осталась в Испании без документов и денег

Преступники обчистили арендованный автомобиль певицы, пока она была на экскурсии.

Арендованный автомобиль певицы Нюши ограбили в Барселоне, пока она с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой была на экскурсии. Об этом звезда и ее избранник рассказали в своих блогах.

Воры разбили стекло в салоне и вскрыли багажник машины, откуда забрали все документы россиян, их сумки с вещами и деньги. Ирония судьбы заключается в том, что гид перед началом экскурсии спросил, не осталось ли у них в авто ничего ценного, и они дружно ответили, что нет. В итоге лишились самого важного, что может быть для иностранцев за границей.

«Первые 2–3 минуты у нас был шок, особенно насчет паспортов. Что делать? Барселона славится тем, что камер на улицах нет, полицейских нет, и они на места не приезжают. Ты сам должен явиться в полицейский участок», — рассказал муж Нюши.

В настоящий момент ничего из украденного найти не удалось, а артистке и ее родственникам выдали временные документы. Паспорта им придется восстанавливать уже в России.

Нюша и ее муж решили отнестись к этому неприятному инциденту философски, решив, что для них это станет символом обнуления.

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