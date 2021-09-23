«Утонченная и сексуальная»: Ксения Собчак выбрала вечернее платье с треугольным вырезом на груди

В одной из последних публикаций личного микроблога экс-ведущей программы «Дом-2» — Ксении Собчак — появилась запись, в которой знаменитость предстала в длинном приталенном платье с глубоким декольте.

Жена режиссера Константина Богомолова появилась на вечеринке PR-агентства Юли Прудько в черном бархате. Ксения выбрала приталенное платье с пышными перьями на рукавах. Собчак подобрала к нему лаковые ботильоны с белоснежными лентами и огромную сумку-пельмень такого же цвета.

Бывшая возлюбленная актера Максима Виторгана собрала волосы в аккуратный пучок с челкой в виде волны. Также Ксения дополнила образ массивными серьгами. При этом все внимание в аутфите забрал вырез на груди. Благодаря откровенному элементу платья бюст Ксении казался особенно пышным.

«Роскошная», «Какая вы все-таки красивая. В отца прям», «Невероятно шикарная», «Потрясающий образ», «Очаровательна Ксения, как тебе идет этот наряд, утонченная и сексуальная», «Перья — огонь! А еще они круто смотрятся в повседневных образах», «Нравится! Молодец! Хорошо смотрится!» — похвалили поклонники Ксении ее вечерний образ.

Напомним, ранее Ксения Собчак уже демонстрировала наряд с глубоким декольте. Только широкий вырез топа знаменитость сумела скомбинировать с брючным костюмом.

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