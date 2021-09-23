«Прогулка по Нью-Йорку»: Юдашкина отметилась в Америке в молодежном образе из джинсовки

Марина Юдашкина в настоящий момент пребывает в Нью-Йорке, здесь жена известного кутюрье отметилась на арт-выставке. Кроме того, знаменитая блондинка часто появляется на улицах города, любуясь индустриальными пейзажами и морским побережьем.

Марина Юдашкина для своих променадов выбирает динамичные луки с джинсами по фигуре с эффектом состаренности. Ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» замечала, что ничто так не омолаживает образы, как эти брюки из денима. Однако стилист не раз говорила, что тренд на «рваные» джинсы она не любит, хотя и признает, что он существует и людям нравится.

«Прогулка по Нью-Йорку», — подписала последнее фото из Америки в личном блоге избранница Валентина Юдашкина.

В кадре она предстает на фоне Атлантического океана и небоскребов. На ней любимые голубые джинсы, рубаха из той же ткани и белая базовая футболка.

К слову, сейчас очень актуальны лонгсливы, об этом рассказал Александр Рогов. По словам модного эксперта, их теперь носят как в 90-е — надевают под низ футболок. Они могут быть одинакового цвета, либо контрастного.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.