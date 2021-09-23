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Донашивать, но не покупать: какая одежда теряет свою актуальность, рассказала Хромченко

Мода на 90-е сходит на нет, а вместе с ней исчезают некоторые тренды.

Донашивать, но не покупать: какая одежда теряет свою актуальность, рассказала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Вместе с модой на 90-е годы модельеры по всему миру стали предлагать одежду в сиреневых тонах. Совсем недавно этот цвет был сильнейшим трендом, а теперь он постепенно ослабевает вместе с приходом новых веяний.

Поэтому донашиваем вещи в лавандовом колоре, которые купили в прошлых сезонах, и понимаем, что купленные вещи в этом цвете совсем скоро потеряют свою актуальность. Так посоветовала поступать Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Модные комплекты в сиреневых тонах. Фото: кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

«Все оттенки сирени на самом деле теряют лепестки актуальности на подиумах всего мира, потому что имеют отношение к периоду 90-х, который был крайне популярен несколько сезонов подряд и который уступает место 70-м», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Ведущая не советовала составлять монохромные комплекты из сиреневых оттенков, поскольку угадать их удачное сочетание довольно сложно. Лучше включать одну вещь в комплекты. Сиреневый хорошо сочетается с любыми разбеленными оттенками, а также с зеленым и белым.

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