Донашивать, но не покупать: какая одежда теряет свою актуальность, рассказала Хромченко

Мода на 90-е сходит на нет, а вместе с ней исчезают некоторые тренды.

Вместе с модой на 90-е годы модельеры по всему миру стали предлагать одежду в сиреневых тонах. Совсем недавно этот цвет был сильнейшим трендом, а теперь он постепенно ослабевает вместе с приходом новых веяний.

Поэтому донашиваем вещи в лавандовом колоре, которые купили в прошлых сезонах, и понимаем, что купленные вещи в этом цвете совсем скоро потеряют свою актуальность. Так посоветовала поступать Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

«Все оттенки сирени на самом деле теряют лепестки актуальности на подиумах всего мира, потому что имеют отношение к периоду 90-х, который был крайне популярен несколько сезонов подряд и который уступает место 70-м», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Ведущая не советовала составлять монохромные комплекты из сиреневых оттенков, поскольку угадать их удачное сочетание довольно сложно. Лучше включать одну вещь в комплекты. Сиреневый хорошо сочетается с любыми разбеленными оттенками, а также с зеленым и белым.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.