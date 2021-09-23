Анастасия Решетова в платье с принтом polka dot позировала с подросшим сыном

Телеведущая Анастасия Решетова похвасталась в своем Instagram повзрослевшим сыном шоумена Тимати. Знаменитость запечатлела мальчика в малахитовом костюме для прогулок.

Напомним, 16 октября Ратмиру Юнусову исполнится два года. Малыш живет вместе с Анастасией. Но часто видится со своим папой — бизнесменом Тимуром Юнусовым. Артист уже устраивает наследнику прогулки по автосалонам.

Решетова тоже любит побаловать сына. Недавно 25-летняя мамочка приобрела для Ратмира утепленный комбинезон. Его модель скомбинировала с белоснежными кроссовки. Пока Анастасия собирала сына на прогулку, она не забыла и о себе.

Решетова дополнила длинное черное платье в мелкий горох песочным пальто-халатом и белыми кожаными ботфортами с острым носом.

«Ну как вам наш сегодняшний образ? На Ратмире комбинезон, который подходит сейчас как никогда в эту пасмурную погоду. Он не мерзнет на улице, а в помещении не потеет. В такие холода прям то, что нужно. А его образ я дополнила своим идеальным платьем», — похвасталась модница.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, что больше не боится оставлять сына с отцом и другими родственниками на долгое время. Хотя до этого знаменитость чуть не поссорилась с бывшим возлюбленным, когда не разрешала лететь ему в отпуск с малышом.

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