Лонгслив – новый хит сезона: как носят этой осенью модную кофту, показал Александр Рогов

Простые модели сейчас примеряют как отдельные вещи, так и в комплекте с жакетами, пиджаками, футболками.

Александр Рогов прошелся по магазинам сегмента масс-маркета на своем YouTube-шоу Rogov live, чтобы проверить наличие в них модных вещей хорошего качества. Цель была достигнула: стилист обнаружил немало трендовых нарядов, однако его огорчила их стоимость, ведущий заметил, что с началом осени вещи заметно взлетели в цене.

Тем не менее несколько актуальных вещиц он назвал. В частности, рекомендовал простые прямые куртки коричневого цвета из замши, объемные сумки типа дорожных для повседневности и лонгсливы. Эти кофты, к слову, неожиданно стали супертрендом, который обязателен к покупке, считает Рогов.

«Лонгслив – это новый t-short, это супермастхев сезона. И даже в моем бренде сейчас разрабатываются лонгсливы, скоро будут, потерпите. Лонгслив — это супер!» — сказал Александр Рогов.

Он обнаружил на вешалах одного из магазинов однотонные комплекты, состоящие из лонгслива, футболки и джоггеров. И рекомендовал носить лонгслив под футболку. «Классная многослойность!» — прокомментировал фэшн-эксперт. Джоггеры стилист посоветовал выбирать на пару размеров больше, чем нужно, поскольку сейчас в моде огромные спортивные штаны, а чтобы они не сваливались, нужно просто затянуть шнурок на талии посильнее.

Хорошо будет смотреться лонгслив, уверен Александр, и с контрастной футболкой, естественно, тоже надетой сверху.

«Это вообще супер! Немножко 90-е, помню, в школу так ходили в старших классах, правда, не знали тогда еще, что это лонгслив», — сказал Рогов.

Лонгсливы также, по словам Александра, вполне успешно впишутся в аутфиты с жакетами, пиджаками, кардиганами, также их можно носить без всяких стилевых сочетаний.

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