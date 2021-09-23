«Своего рода медитация»: Анна Заворотнюк занялась конным спортом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — поделилась кадрами с персональной тренировки по конной езде. Знаменитость прокатилась верхом на лошади и разместила снимок на личной странице в Instagram.

Анна в белоснежных кроссовках с серыми вставками и песочном трикотажном костюме с воротником стойкой запечатлелась в седле. Модель рассказала, что всерьез занялась конным спортом. Заворотнюк поделилась преимуществами этого вида спорта.

«Это обуздать стихию, обрести чувство контроля над чем-то, что сильнее тебя. И, конечно же, психотерапевтическое воздействие от взаимодействия с такими прекрасными созданиями. Для меня это своего рода медитация», — призналась Анна.

Также дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» упомянула о большой нагрузке на мышцы ног. Анна посоветовала тем, кто мечтает о красивых бедрах, открыть для себя конный спорт.

«Плюс это отличная тренировка, ноги горят так, как никогда. Это только кажется, что на лошадь сел и поехал, на деле — все гораздо сложнее. Нужно постоянно контролировать свое тело и держать баланс», — заявила Анна.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк поделилась рецептом фетучини с шампиньонами.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.