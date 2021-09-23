Как начался скандал на «Звездах в Африке»: Боня схватила со стола креветку и съела на глазах голодных коллег

В проекте участники борются за еду, поэтому есть хотят абсолютно все.

26 сентября на канале ТНТ стартует новый телепроект «Звезды в Африке». В рамках экстремально-приключенческого шоу звезды кино, ТВ, спорта и интернета проходят жесткие испытания в обмен на порции еды. Для голодающих участников важна каждая крошка. Но, как оказалось, не все готовы думать о команде в условиях дефицита еды.

Виктория Боня сильно удивила коллег по битве за кусок хлеба, когда на глазах у всех схватила со стола креветку и, не делясь ни с кем, быстренько съела ее. Скандал не заставил себя ждать.

Вики Одинцова и Алексей Ягудин были шокированы выходкой Бони. Но если олимпийский чемпион по фигурному катанию сдержался, то Вики пристыдила девушку за такой поступок.

«Все, кто был за столом, шокированы этой выходкой. На лицах каждого было недоумение. Нас здесь 10 человек и каждый хочет есть», – сказала модель Вики Одинцова. «У Вики был вербальный шок-контент, у меня внутренний», — сознался олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который еле сдержался от высказываний в адрес светской львицы.

Как сообщила пресс-служба канала, это был не первый случай, когда Виктория Боня спровоцировала скандал из-за еды. В прошлом выпуске она закатила истерику: сначала из-за отсутствия еды, а затем из-за маленьких порций. Остальные участники проекта лишь сказали, что девушка устроила нытье, хотя прекрасно знала, на какой проект едет.

Повлияет ли поступок Виктории Бони на результат голосования и попадет ли она в номинацию на вылет, станет известно в воскресенье, 26 сентября, в 20:00 в новом выпуске шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.