«Как муха на арбузе!»: какое платье Хромченко категорически не советовала женщинам с фигурой «яблоко»

А вот хрупким миниатюрным модницам этот наряд будет очень даже к лицу.

На «Модный приговор» Первого канала пришла молодая участница с фигурой «яблоко». Эвелина Хромченко заметила, что героиня имеет прекрасные формы, но подбирать для них луки нужно особенно тщательно.

«Народный стилист» не справилась с поставленной задачей и нарядила корпулентную гостью проекта в платье бэби-долл длины мини. Оно выглядит очень по-девичьи и, по мнению Хромченко, пышным дамам с округлым животиком явно не стоит в них одеваться.

«Выглядит так, будто вы отдали героине свое платьице. А наша героиня немножко другого размера куколка, эту куколку чуть увеличили. Ей нужны совершенно другого размера платья, у нее другой тип красоты. В ее фактуре представителей противоположного пола привлекает нечто противоположное, что привлекает в вашей. Зачем вы дали ей детское платьице? Она уже давно из него выросла, она уже давно из него выросла во всех смыслах. Ее телесная конструкция очень взрослая, а у вас очень детская, поэтому на вас беби-долл хорош, а на ней он, как муха на арбузе», — высказалась Хромченко, обращаясь к хрупкой даме, решившей испытать свои силы в конкурсе стилистов проекта.

К слову, пышным женщинам с невыраженной талией отлично подойдут платья в полоску с оптическими иллюзиями. Их ранее рекомендовал Александр Васильев, а Анна Нетребко недавно отметилась в таком в свете.

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