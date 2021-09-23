Актрису Наталью Рудову обвинили в распространении наркотиков в концертном зале «Барвиха luxury Village». Неизвестный на условиях анонимности сообщил, якобы звезда распространяет запрещенные вещества прямо на премии «Человек года».

Заметим, что звонивший никаких доказательств своих слов не предоставил. Однако после таких сообщений полицейские обязаны проводить проверки, что и было сделано. Ничего подозрительного в концертном зале найдено не было.

Как отметил источник, странные звонки на Рудову поступили с небольшим промежутком. Не исключено, что у актрисы появились недоброжелатели. Никакого дела возбуждать не стали. Саму проверку завершили в тот жен день.

Кстати, представители Натальи Рудовой предпочти данную информацию не комментировать, сообщает «Комсомольская правда».

Наталья Рудова получила известность по ролям в сериалах «Татьянин день» и «Универ. Новая общага». Также актриса снималась в клипах Тимати и Анны Седоковой.

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