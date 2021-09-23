«Трусики меж лепешек! А Оля сдобой к народу»: Бузова в мокрых плавках взбрызнула водой «зону бикини»

Ольга Бузова в Storeis микроблога поделилась целой серией «горячих» пляжных снимков. Сначала поющая телеведущая эпично шлепнулась в воду, оросив крепкий «орешек» солеными волнами, а уже потом в мокрых плавках экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна сверкнула упругими «тылами», позволив водичке обласкать ее звездное тело. Такие пикантные кадры вызвали волну негодования у поклонников звездной блондинки. Многие посчитали, что певице уже давно пора перестать демонстрировать фигуру в купальниках. Другие уверены, что Бузова всего лишь пытается привлечь нового мужчину в свою жизнь.

«Трусики меж лепешек! А Оля сдобой к народу», «Волны омывают орешек», «Вот это кадр! Водичка бурлит под трусами», «Уф! Смешно, трусики с эффектном джакузи??», «А что это у вас там пенится так?? Между булочками», «Волны между булочек», «Срамота какая! Только свою сдобу и показывает всем», «Какой тут секси-орешек! Ягодичное джакузи», «Один разврат», «Соблазнительница», — пишут фолловеры.

Ольге Бузовой есть, что показать: поющая телеведущая обладает весьма и весьма соблазнительной фигурой, которую не испортят даже мокрые трусики. Несмотря на критику фанатов, экс-ведущая «Дома-2» продолжает публиковать снимки в стиле ню, показывая все то, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

В недавнем интервью телеведущая призналась, что все ее бывшие пытаются заработать и пропиариться на ее имени. А сама Бузова и не против.

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