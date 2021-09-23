«Мне 16!»: дочь Анастасии Волочковой показала свой портрет с натуры работы друзей-художников

Ариадна 23 сентября отмечает важный день в своей жизни.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна в сторис Instagram сообщила, что ей исполнилось 23 сентября 16 лет. Кроме того, она разместила портрет со своим изображением, который написали ее близкие друзья-художники – Валерий и Ирина Нагий.

«Мне 16! Этот портрет написали с натуры мои любимые художники и друзья Ирина и Валерий Нагий». Ариадна Волочкова

Напомним, что свою единственную дочь Анастасия Волочкова родила от бизнесмена Игоря Вдовина осенью 2005 года. Примерно через год они расстались. Волочкова до сих пор уверяет, что бывший гражданский муж должен ей три миллиона долларов.

Добавим, что дочь Анастасии Волочковой живет в доме отца. Ей проще оттуда добираться до своего учебного заведения. При этом скоро у Ариадны Волочковой появится сестренка. Нынешняя жена Вдовина телеведущая Елена Николаева беременна.

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