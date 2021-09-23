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«Валюха снова нервничает»: Кравченко поделилась «секретными материалами» с озвучки «Сватов-7»

Как заметила актриса, сериал скоро вернется на экраны.

«Валюха снова нервничает»: Кравченко поделилась «секретными материалами» с озвучки «Сватов-7»
Татьяна Кравченко. Фото: Globallookpress.com

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram разместила кадр с озвучивания сериала «Сваты-7». На снимке можно увидеть актрису с явно недовольным видом.

«Секретные материалы». А если серьезно, то фото сделано во время тонировки. Моя Валюха снова нервничает».

Татьяна Кравченко

«Ну как же мы ждем. Не передать словами», «Пока ждем новых серий — будем пересматривать старые», «Татьяна, вы очень классная. Пересмотрел «Сватов» на миллиард раз и не перестаю вами восторгаться. Моя мечта встретиться с вами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сейчас полным ходом идет озвучивание седьмых «Сватов». Сериал был доснят минувшим летом в Грузии. На экраны лента должна выйти в конце осени. Седьмая часть «Сватов» станет заключительной. Как отмечал режиссер картины Андрей Яковлев, продолжения у сериала не планируется.

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Андрей ЯковлевВалентина БудькоГрузияСериал "Сваты-7"Татьяна Кравченко