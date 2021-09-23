В 11-ю годовщину свадьбы: Проскурякова в пышном платье невесты предстала в объятиях мужа на памятном фото

Певица поздравила мужа композитора с этой важной для их семьи датой.

Утром 23 сентября Юлия Проскурякова опубликовала в Instagram памятные снимки, на которых она запечатлена с мужем именитым композитором Игорем Николаевым. Ровно одиннадцать лет назад супруги сыграли пышную свадьбу. На памятных фото певица позирует в объятиях возлюбленного, светясь счастливой улыбкой.

Кроме того, артистка напомнила поклонникам, какое платье она выбрала для свадьбы. Юлия облачилась в наряд из белой пены со шлейфом и пышной бальной юбкой принцессы. Игорь Николаев отдал предпочтение кипенно-белой сорочке и лаконичному черному брючному костюму, использовав в качестве украшения одну белую розу.

«23 сентября 2010 года, в Тверском ЗАГСе города Москвы, мы стали мужем и женой!! Одиннадцать лет назад, как быстро пролетело время и как прекрасно, что наша любовь и семья только крепнет!! Спасибо тебе, я люблю тебя! С годовщиной!!» — подписала трогательные свадебные снимки Проскурякова.

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