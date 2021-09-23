«Еще одна мечта в копилочку»: Юрьева из «Уральских пельменей» озвучила героиню мультфильма

Как отметила звезда юмористической команды, уже в ноябре можно будет посмотреть мультик в кинотеатрах страны.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram рассказала, что осуществилась ее давняя мечта. Она озвучила одного из персонажей в мультфильме.

«Доброе утро. У меня еще одна мечта в копилочку. В полнометражном мультфильме «Гоу Феликс» тетушка Энни разговаривает моим голосом. С 11 ноября во всех кинотеатрах страны. Приходите семьями и смотрите анимационную комедию». Илана Юрьева

«Умничка. Мечты должны сбываться», «Почему-то очень сильно изменены голоса. Даже ваш голос не узнать», «Поздравляем вас. Обязательно посетим мультфильм», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что после ухода из «Уральских пельменей» Юлии Михалковой Илана Юрьева стала одной из главных звезд женской части команды. На ней «строятся» многие номера.

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