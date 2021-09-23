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Хит сезона для фигуры без изъяна: постройневшая МакSим в платье-сорочке из шелка показала изменившуюся фигуру

Певица теперь может похвастаться точеной талией.

Хит сезона для фигуры без изъяна: постройневшая МакSим в платье-сорочке из шелка показала изменившуюся фигуру
МакSим. Фото: личный архив, пресс-служба

Певица МакSим не так давно выписалась из больницы после тяжелой болезни. Некоторое время артистка даже провела в коме. Однако медикам удалось сделать все необходимое, чтобы стабилизировать состояние поп-дивы. МакSим пришла в себя, она постепенно поправляется. Правда реабилитация займет некоторое время. В своем микроблоге любимица миллион активно публикует свежие снимки. За время пребывания в больнице певица заметно похудела. И сейчас МакSим потихоньку набирает вес. Выглядит артистка замечательно, что подмечали и многие ее поклонники.

Певица МакSим
МакSим поддержала тренд на платья-сорочки из шелковой ткани. Фото: Instagram.com/maksimartist

На свежем фото певица позировала в платье, которое можно назвать хитом сезона. Облегающая атласная ткань сорочки подчеркивала каждый изгиб звездного тела артистки. МакSим отдала предпочтение лаконичному жемчужному оттенку. Такой наряд подойдет только девушкам с идеальными пропорциями и без изъянов фигуры. Певица умело подчеркнула стройную талию и красивую линию декольте, визуально вытянув силуэт за счет плотно прилегающего к телу атласа.

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