«Давайте сдадим анализ ДНК»: Игорь Крутой впервые подтвердил рождение у него внебрачного сына

Якову в этом году исполнилось уже 30 лет.

Композитор Игорь Крутой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» впервые подтвердил рождение у него внебрачного сына Якова.

«Правда ли, что в вашей судьбе появился человек, который называет себя вашим сыном. Кто он? И поверили ли вы ему», — проанонсировал следующий эфир ведущий Борис Корчевников.

После этого были приведены слова Игоря Крутого. Он вспомнил первый разговор с наследником Яковом.

«Он позвонил мне и сказал: «Игорь Яковлевич, это Яков. Надо встретиться. Я сказал: «Знаете, что. Давайте сдадим анализ ДНК. И уже в результате анализа мы решим, встретимся мы или не встретимся». Игорь Крутой

Напомним, что с недавних пор на снимках семьи Крутого стал появляться некий молодой человек. Выяснилось, что это его внебрачный сын Яков. Мать молодого человека, который взял позже фамилию отца, — Ирина — долгое время работала продавцом-кассиром в столичном магазине «Октябрьский». У нее в какой-то момент случился роман с Крутым.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.