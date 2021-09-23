Так советовала Хромченко: Нетребко в трендовом головном уборе этой осени отметилась на прогулке

Оперная дива одной из первых внедрила хитовый аксессуар в свой стиль.

Наступившие холода многих застали врасплох – модницы судорожно стали доставать теплые вещи, пополнять гардеробы актуальными фасонами и расцветками. А у Анны Нетребко, кажется, все уже было готово. Звезда накануне вышла на осеннюю прогулку в ультрамодном прикиде.

Оперная дива отметилась на улице в стеганом ярко-красном пальто, которые остаются актуальными с прошлого сезона, а в качестве головного убора в тон одежде надела ультрамодную дутую косынку. О таком аксессуаре ранее предупреждала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко.

Дутая косынка станет осенью настоящим хитом. В идеале они должны смотреться в образе, как у Нетребко, одним целым с курткой или пальто – быть одного цвета и материала. Но сойдет и контрастный вариант – менее модной от этого вы быть не перестанете. Главное – повязать его, как советские бабушки.

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