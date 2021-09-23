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«У нас сегодня такой день правды»: Борис Корчевников назвал две песни, которые поет в душе

Как отметил телеведущий, он хочет раскрыть интересные детали о себе.

«У нас сегодня такой день правды»: Борис Корчевников назвал две песни, которые поет в душе
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл интересные факты о своей жизни.

Игорь Крутой
Игорь Крутой. Фото: Globallookpress.com

«Поколение без учителей, которое любит сегодня кичиться, что всего добились сами, оно и учеников не оставит, скорее всего. А еще классных, сильных хитов.

Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это «Я люблю тебя до слез» и «Ты меня любишь» Александра Серова».

Борис Корчевников

Как заметил Борис Корчевников, в его личном «ванном репертуаре» есть только эти две композиции. Другие он не исполняет, когда моется.

«Боря, ты что как только раздеваешься, так тебе моя музыка приходит», — заявил композитор Игорь Крутой, ставший гостем эфира.

«Я не анализировал, почему так происходит. Но подумаю. Связь железная», — сказал Корчевников.

Напомним, что именно Игорь Крутой написал музыку к этим двум легендарным композициям.

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