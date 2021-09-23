«У нас сегодня такой день правды»: Борис Корчевников назвал две песни, которые поет в душе

«Поколение без учителей, которое любит сегодня кичиться, что всего добились сами, оно и учеников не оставит, скорее всего. А еще классных, сильных хитов.

Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это «Я люблю тебя до слез» и «Ты меня любишь» Александра Серова».