«Самая очаровательная пара»: принц Гарри нежно признался в чувствах бабушке и дедушке

Елизавета II и принц Филипп прожили вместе более 70 лет. Герцог Эдинбургский умер в апреле этого года на сотом году жизни. На днях на экраны вышел документальный фильм о его жизни, в котором появился и принц Гарри.

«Они вдвоем были просто самой очаровательной парой. С раннего детства я видел любовь двух людей, которые всегда поддерживали друг друга. Они пример идеального брака. Сейчас мне не хватает его чувства юмора. Я скучаю по нему больше, чем по бабушке, потому что знаю, что с ней будет все в порядке, она справится», — цитирует Гарри издание Vanity Fair.

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Напомним, принц Гарри прилетал в Лондон, чтобы проводить деда в последний путь. Это был первый его визит на родину с тех пор, как он и Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности.

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