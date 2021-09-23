«Она сказала, что не любит неудачников»: Серов раскрыл детали развода Крутого с первой женой

Как отметил музыкант, Елена Бутома заявила, что ее муж «закрутился».

Певец Александр Серов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл детали развода своего большого друга композитора Игоря Крутого с первой женой Еленой Бутома.

«Я знал Елену. Она как-то сказала, что Игорь закрутился. Жена все наблюдала за ним. Заявила, что они разведутся. Он спросил о причинах. Она ответила, что не любит неудачников. А кем оказался Игорь?» Александр Серов

Как отметил присутствующий в студии Игорь Крутой его товарищ Александр Серов «нарисовал индийский фильм».

«Для любого брошенного мужчины это малоприятно. В моральном плане. Каждый мужчина должен прожить такое. Злости не было. Просто все совпало. Умер как раз отец. Беда не приходит одна. Со всех сторон начинает все сыпаться. У меня было несколько таких тяжелых периодов в жизни. Здесь важно было сохранить дух и стержень», — заметил Крутой.

Напомним, что Игорь Крутой и Елена Бутома были вместе с 1979 по 1981 год. У них на свет появился общий сын Николай.

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