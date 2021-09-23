Дерево к юбилею: у Елизаветы II появится новый сад

В следующем году королева отметит 70-летие своего правления.

Следующий год для британской монархии будет особенным. Елизавета II отметит 70-летие своего правления Соединенным Королевством. К этой дате в Великобритании готовятся уже сейчас. Известно, что ряд мероприятий пройдет в начале июня, а всем британцам по этому случаю предоставят четыре выходных.

Одна из самых популярных дизайнеров Великобритании Джуди Дэнч выступила с инициативой подарить королеве новый сад. Она призывает всех посадить дерево к юбилею.

«Работа, которую королева проделала и делает — замечательна, и что может быть лучше, чем подарить ей собственный сад?», — цитирует Дэнч Town and Country.

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Также сообщается, что сезон посадки начнется в октябре. Любой житель Великобритании может подать заявку на получение бесплатного набора для высадки дерева.

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