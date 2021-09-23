Стала известна причина смерти Фирсова, похороненного рядом с Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года. За несколько месяцев до кончины артистка вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. С ним певица была в квартире 14 августа, когда получила травму, которая, как оказалось в последствии, стала роковой.

Исполнительницу хита «Ягода-малина» кремировали. Часть праха развеяли над Черным морем, как она того хотела при жизни, а часть похоронили на Троекуровском кладбище. Именно там, рядом с могилой Легкоступовой недавно появилось захоронение Фирсова. Однофамильца яхтсмена – Михаила Фирсова.

«В полицию позвонил сын погибшего и сообщил, что нашел в квартире тело отца без признаков жизни. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительно, он скончался от естественных причин», — пишет издание «Дни.ру».

Михаил Фирсов не дожил до своего 70-летия несколько месяцев. При жизни он служил в управлении комитета госбезопасности.

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