Оно само: Агата Муцениеце в расстегнутой рубашке сверкнула нижним бельем

Бывшая жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце стала одной из участниц нового сезона «Ледникового периода» на Первом канале. Звезда с большим энтузиазмом окунулась в атмосферу ледового шоу, но не рассчитала свои силы и после тренировки буквально не смогла встать.

Об этом девушка сообщила в своем микроблоге. Причем актриса, лежа на диване уже дома, призналась, что «Ледниковый период» — это круто, только вот за кадром остается много того, о чем зрители могут не догадываться. Например, травмы, перенапряжения и потеря сил после тренировок. Что и случилось у самой Агаты.

«Я пришла домой, легла, и я не могу больше встать. Мне надо раздеться, помыться, смыть косметику, но я просто не могу», — призналась красотка. – «Мое тело не хочет вставать!».

Лежа на диване и едва открывая глаза, Муцениеце забыла застегнуть рубашку. И при движении она предательски распахнулась, явив инстамиру нижнее белье актрисы и родинку на груди. Но это, к слову, никогда не смущало красотку – она периодически сама демонстрирует свои формы в купальниках, хвастаясь стройной фигурой.

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