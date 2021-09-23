Неосновательное обогащение: вдова Баталова потребовала с Дрожжиной крупную денежную сумму

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко и ее дочь Мария потребовали подали иск в Дорогомиловский суд Москвы к актрисе Наталье Дрожжиной о взыскании с нее 14 миллионов рублей.

Как считает Леонтенко, а также ее представители, эта сумма за так называемое «неосновательное обогащение». Именно столько, как уверяет сторона Баталовых, Наталья Дрожжина сняла с расчетных счетов Марии Баталовой и ее матери по доверенности.

В иске подробно указано, как снимались деньги со счетов семьи Баталовых. Причем сумма, надо признать, значительно превышает 14 миллионов рублей.

Первый раз это случилось 5 декабря 2019 года. Тогда с расчетного счета Марии Баталовой «утекли» в неизвестном направлении более 25 тысяч евро. С расчетного счета Леонтенко пропали почти 11 миллионов рублей, 15,5 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Прошло полтора месяца и 25 января 2020 года Дрожжина сняла со счета Гитаны Аркадьевны еще 107 тысяч долларов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин обвиняются в хищении крупной суммы и махинациях с недвижимостью семьи Алексея Баталова. Им может грозить реальный тюремный срок, если вина будет доказана.

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