Главное, что грудь на месте: Рудова в нижнем белье показала похудевшие формы

Красавица-актриса активно стройнеет, хоть поклонники и уверяют, что у нее все идеально.

38-летняя актриса Наталья Рудова прославилась благодаря роли в сериале «Татьянин день». С тех пор красавица-блондинка регулярно появляется в многосерийных отечественных проектах. Активна звезда и в Интернете. На ее страничку в Instagram подписано более четырех миллионов фолловеров, и цифра эта неуклонно растет.

Сейчас Наталья Рудова активно худеет. Девушка периодически отчитывается об успехах перед подписчиками, и на сей раз снова похвасталась результатом. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло: на несколько дней актриса из-за простуды потеряла аппетит, что в итоге ей было только на руку – она постройнела сильнее.

«Чувствую себя бомбой», — призналась красотка.

Рудова запечатлела себя в нижнем белье, засвидетельствовав тем самым, что грудь при похудении у нее никуда не делась. На радость подписчикам, ведь девушка часто подчеркивает зону декольте откровенными нарядами.

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