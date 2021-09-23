«Эх, повезло Сашке»: молодая жена Цекало оголила роскошную грудь

Александр Цекало женился на молодой художнице Дарине Эрвин в 2019 году. Ради экзотической красотки, которая младше его в два раза, продюсер оставил сестру Веры Брежневой — Викторию и двоих детей. Вместе они прожили десять лет. Александр и Дарина перебрались в США.

В своем инстаграм эффектная брюнетка часто делится провокационными кадрами с подписчиками. На этот раз она опубликовала снимок, на котором позировала у мольберта в рубашке на голое тело.

«Эх, повезло Сашке! Без комментариев! Куколка! Просто прелесть! — писали пользователи Сети.

Напомним, периодически Дарину Эрвин подозревают в беременности. Брюнетка периодически подогревает эти слухи, пряча живот. Но пока, судя по последним кадрам, наследника у звездного продюсера не будет.

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