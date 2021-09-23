«Заявка на победу»: постройневшая Агата Муцениеце примет участие в «Ледниковом периоде»

Ледовое шоу выйдет в эфире Первого канала уже в октябре.

Участниками нового сезона шоу «Ледниковый период» будут Давид Манукян, Никита Пресняков, Даня Милохин, Ксения Бородина. Теперь же стало известно, что в составе звезд на лед выйдет и Агата Муцениеце.

Актриса впервые встала на коньки два месяца назад. Роликом с катка бывшая жена Павла Прилучного поделилась в своем инстаграм. На кадрах Агата скользила по ледовому полотну в обтягивающем костюме. Фанаты не смогли не заметить, как она постройнела.

«Я считаю это прямая заявка на победу», — написала Муцениеце, упав на льду.

Добавим, что ледовое шоу, в котором известные фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Наталья Забияко и другие примут участие в парах со звездами шоу-бизнеса, выйдет в эфир Первого канала уже в октябре.

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