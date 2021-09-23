«Вау»: Asti в топе на бретелях не скрыла роскошную грудь

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба – обладательница сильного голоса и роскошных форм. Она успевает петь, записывать новые хиты, руководить своим бьюти-салоном в Москве.

Как и многие другие девушки, Анна любит делать самый разный макияж, а результатами полученных преображений делиться со своими фанатами. На этот раз артистка сделала мейк-ап в сияющих оттенках с акцентом на глаза.

«Вау! Роскошная! Красавица! Классная!», — писали пользователи Сети.

При этом Анна позировала в топе на бретелях, блеснув своим выдающимся бюстом.

Напомним, в прошлом году артистка впервые вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен по имени Станислав.

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