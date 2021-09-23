Хромченко назвала крайне актуальным: дочка Маликова утеплилась в уютное худи остромодного цвета

Наступившая осень диктует модницам свои правила. И чтобы не остаться за бортом трендов, они вынуждены следовать им. Ориентиры подсказывают стилисты – что и как носить, с чем сочетать, какие актуальные оттенки выбрать.

Дочка Дмитрия Маликова Стефания редко ошибается в модном выборе. Девушка уже второй год ведет бизнес в фэшн-индустрии и знает практически все о трендах. Она накануне утеплилась в стильное худи ультрамодного оттенка сезона – глубокого изумрудного цвета, о котором рассказывала знаменитая телеведущая Эвелина Хромченко.

Кстати, выбрать свой зеленый и быть на пике модных веяний может любая. «Вообще много оттенков зеленого сезон «осень-зима 21/22» дарит для того, чтобы каждая из нас смогла выбрать свой собственный оттенок зеленого цвета», — заметила ранее стилист.

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