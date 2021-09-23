«Какая подходящая пара»: Волочкова прильнула к сильному мужскому плечу

Анастасию Волочкову и Никиту Джигурду связывают хорошие дружеские отношения. По крайней мере, так всегда утверждает экс-балерина. Да и жена актера – фигуристка Марина Анисина недавно объяснила фолловерам, что совсем не ревнует Никиту.

В своем инстаграм Анастасия поделилась очередными кадрами в компании Джигурды.

«В бою Джигурда-Милонов победит мой замечательный друг Никита! Я его настроила перед выходом на ринг по-боевому ещё в гримерке!», — написала Волочкова.

Фанаты отметили, что они хорошо смотрятся вместе.

«Какая подходящая пара- грех Вам не воссоединиться! Вы так смотритесь вместе – огонь! Два сапога – пара!», — писали пользователи Сети.

Напомним, после четырех лет раздельной жизни Никита Джигурда и Марина Анисина недавно вновь пошли в ЗАГС. Фигуристка живет в Италии, где тренирует детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.