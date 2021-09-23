Горячее некуда: Бородина подразнила снимком в полотенце с обнаженным мужчиной

Не так уж и долго Ксения Бородина наслаждалась свободой после развода со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара расторгла брак в начале августа, и вскоре телеведущая была неоднократно замечена в компании армянского предпринимателя Эрика Авагяна. Девушка не только ходила с ним в ресторан, но и ездила с ним в Ереван, причем, уже дважды.

На этот раз Бородина показала довольно откровенное фото, говорящее само за себя. Правда лица пары она прикрыла, но по украшениям и тату на руке очень похоже, что это Ксения Бородина, едва прикрывая обнаженное тело полотенцем, наслаждается объятиями жгучего мускулистого брюнета. Действительно ли это она, и кто именно с ней рядом, девушка умолчала.

Напомним, с Курбаном Омаровым в браке Ксения Бородина была почти 6 лет. У них родилась дочка Теона. Кроме того, у обоих бывших есть дети-подростки от предыдущих отношений.

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