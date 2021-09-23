«Кокосики классные!»: пловчиха Ефимова в бикини подразнила загорелыми прелестями под пальмой

«Золотая рыбка» отечественного плавания, 29-летняя многократная олимпийская чемпионка Юлия Ефимова после Игр-2020 недолго оставалась в России. Она вернулась в Америку, где проживает последние 10 лет. Здесь красотка не заставила поклонников долго дожидаться ее «коронного» контента в бикини и порадовала их новой порцией снимков в бикини.

На новом фото Ефимова позирует под кокосовой пальмой в бикини яркой расцветки колор-блок. Девушка изящно встала, изогнув упругие бедра в более выгодном свете. Загорелую красотку тут же усыпали комплиментами.

«Кококсики классные!», «Горячо!», Красивый остров дополняет», «Да уж, Юля! Уф, выдохнули», «Губерниев уже был?», «Когда зашел почитать, как тролят губера с его слюнявыми комментариями», «Чертовски хороша», «Купальник веселенький», «Такое ощущение, что кокосики сжались», «Ничего себе! Ждем комментарий от Губерниева Д.», — пишут фолловеры под снимком.

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