Будни молодой мамочки: Арзамасова показала, как разрывается между материнством, льдом и театром

Актриса впервые родила в середине августа и теперь вынуждена сверяться с графиком маленького сынишки.

Звезда театра и кино, 26-летняя Елизавета Арзамасова и ее муж, 47-летний продюсер, фигурист Илья Авербух, летом стали родителями. У них появился сынок Лев, и молодая мамочка отныне вынуждена сверяться с графиком своего малыша, чтобы куда-то успеть.

Как проходят будни, Арзамасова показала своим поклонникам у себя в микроблоге. Актриса вынуждена разрываться между материнством, тренировками на льду, театром и собственными вылазками. И так – практически каждый день.

«Новые будни», — написала девушка. О том, что в декрете звезда «Папиных дочек» засиживаться не собирается, она сама рассказывала поклонникам. Арзамасова служит в Театре Наций и уже готова выйти на сцену, репетиции на которой возобновила на днях.

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