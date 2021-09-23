Мама-зажигалка: Наташа Королева в нюдовом кроп-топе и юбке миди устроила танцы с сыном

Певица и ее 19-летний сын Архип Глушко часто проводят время вместе.

48-летняя певица из 90-х Наташа Королева продолжает оставаться популярной и в наши дни. За жизнь звезды в ее микроблоге следят почти полтора миллиона подписчиков, и артистка старается регулярно рассказывать им о своих буднях. Часто она проводит время с сыном, 19-летним Архипом Глушко. И накануне снова вышла с ним в свет.

На мероприятие Наташа Королева нарядилась в модный костюм нюдового цвета, состоящий из кроп-топа и юбки миди. Поверх наряда она накинула акцентный черный бомбер с аппликацией на спине. В этом прикиде певица решила не отказывать себе в удовольствии потанцевать и пустилась в пляс вместе с сыном. Зажигательный дуэт она показала в своем микроблоге.

Кстати, недавно Наташа Королева стала главным ньюсмейкером осени. Артистка заявила, что является мамой еще одного ребенка – маленькой девочки своего друга, которому подарила яйцеклетку. Новость ошеломила не только фанатов, но и ее мужа с сыном – те якобы ничего даже не знали об этом. Правда, вскоре разоблачения последовали один за другим.

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