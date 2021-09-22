Обнажила животик: ставшая мамой Елизавета Арзамасова похвасталась своей тонкой талией

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова этим летом впервые стала мамой. Актриса театра и кино подарила мужу, фигуристу Илье Авербуху, сына, которому дали имя Лев. Молодая мамочка с головой ушла в материнство, но наступивший новый сезон в театре ее оттуда понемногу вытягивает.

В форму Лиза Арзамасова после родов пришла быстро. Об успехах в возвращении стройности она похвасталась подписчикам в своем Instagram. Девушка сняла на видео свой обнаженный животик, который оказался идеально плоским и подтянутым – очевидно, актриса хорошо поработала над физической формой.

Арзамасова вышла замуж за Авербуха в декабре 2020 года. Свадьбы получилась скромной, то очень трогательной. Пара скрывала свои отношения, но о ребенке решила сообщить лично, чтобы избежать слухов за спиной. Для главы семьи это уже второй ребенок, от брака с Ириной Лобачевой у него есть 17-летний сын Мартин.

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