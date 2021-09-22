«Какое счастье»: Екатерина Стриженова увиделась со своей старшей сестрой в особенный день

Екатерина Стриженова не скрывает, что любит свою работу. Она ведет несколько передач — «Время покажет» и «Доброе утро». При этом артистка успевает играть в театре и порой соглашается вести концерты. В 53 года она может похвастаться моложавой внешностью. Телеведущая также тщательно подбирает себе образы. Для эфиров луки ей помогают выбирать стилисты, а в обычной жизни она часто отдает предпочтения нарядам, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

Обычно Стриженова хвастается подарками родственницы, которая является дизайнером. А 22 сентября телеведущая увиделась с сестрой и поздравила ее с днем рождения. Она облачилась в черную блузку и юбку макси с принтом. Артистка спела песню и преподнесла торт имениннице. Виктория была в черном пальто с широким воротником. Она с радостью загадала желание.

«К концу дня мы наконец встретились! Какое счастье, что родители не поленились и родили мне сестру! Вернее родили они сначала Викторию, а потом меня, но нас двое и мы реально самые родные люди. С днем рождени, и просто будь!» — поздравила Екатерина сестру.

Поклонникам редко удается увидеть их вместе. Многие присоединились к поздравлениям и отметили, что в семье Стриженовой красивые женщины. «Как это мило», «Из-за волос почти не похожи», «Какая у вас красивая сестра», «Вот это да, какая у вас сестра», «Мы тоже поздравляем. Вот кто вас одевает!», «Виктория такая статная, красивая», «Какие девочки, красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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