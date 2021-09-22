«Какие сочные ягодки»: Ольги Бузова свела с ума поклонников, показав соблазнительные формы в бикини

Фанаты поющей телеведущей Ольги Бузовой умоляют ее не худеть. Она им нравится в нынешнем, весьма аппетитном виде.

Популярная телеведущая, певица и дизайнер Ольга Бузова выкроила в своем напряженном графике несколько дней и отправилась отдохнуть в Турцию.

Очутившись на морском берегу, звезда тут же начала демонстрировать свои прелести. Фигура у Ольги, и правда, сплошное загляденье. Тем более, сейчас, когда она немного поправилась.

Ольга Бузова поделилась в микроблоге горячим фото в бикини, посетовав на то, что дни отдыха летят уж слишком быстро.

«А можно остановить время?» — риторически спросила Ольга Бузова под своим снимком в бикини.

Фото произвело фурор. Поклонники Ольги Бузовой восторгаются ее формами и просят звезду оставаться всегда такой и не худеть.

«Оля, вы поправились и это вам только в плюс!», «Не худей, пожалуйста. Очень красиво вот так», «Согласен. Вообще обалденная!», «Какая фигура – восхищение», «Какие сочные ягодки на фото», «Бог мой, Оля, ты царица, ей богу, вот и завидуют. А ты плюнь и разотри», — высказались в Сети.

Напомним, Ольга Бузова признавалась, что за месяц работы в Минске на шоу «Х-фактор» поправилась на полтора килограмма, потому что не могла отказаться от вкусных драников и белорусской колбаски.

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