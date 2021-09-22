Маленький ангел в белом: Сергей Лазарев устроил праздник в честь трехлетия дочки в Турции

Певец отпраздновал день рождения Анны на отдыхе. Он позвал аниматоров, которые поздравили именинницу.

Сергей Лазарев уже больше 20 лет выступает на сцене. Он давно завоевал множество престижных наград, как певец и актер. При этом Сергей всегда старался скрывать личную жизнь. После расставания с Лерой Кудрявцевой он перестал делится информацией о своих романах. Поэтому даже для его друзей стало настоящей неожиданность, когда он сначала представил всем сына Никиту, а потом и дочку Анну.

В одном из интервью Сергей признался, что малышей для него выносили суррогатные мамы. Воспитывать их помогает бабушка Валентина Викторовна. В этом году он отвел сына в первый класс, а дочку в садик. Однако в сентябре певец решил устроить семейный отпуск и привез их в Турцию. Вот уже несколько дней они отдыхают на курорте. А 22 сентября Лазарев устроил праздник в честь дня рождения наследницы.

В соцсети он поделился кадрами, на которых именинница предстала в белом пышном платье и детский босоножках. Она задула свечки на торте с ее изображением. Рядом с ней был брат, который веселился вместе с именинницей. Потом аниматоры стали развлекать малышей, устраивая танцы и игры.

«Какой чудесный праздник для Анюты! С днем рождения, солнце! Танцуют все! Все для тебя, доча! Принцесса моя», — отметил Сергей.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие в очередной раз назвали артиста примерным папой. Дочка звезды получила много теплых пожеланий и комплиментов. «Отец ты крутой», «Вы замечательный добрый папа и просто хороший человек», «Анюта ангел», «Какая она прелестная», «Куколка», «Три года! Какая она малышка», «Никита рядом, так мило», «Очень трогательно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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