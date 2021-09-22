«Посмотрите, какая красота!»: Максим Галкин похвастался красочным бересклетом в своем саду

Максим Галкин частый гость на телепередачах. Он и сам давно работает на телевидении. В этом году юморист также возобновил гастроли, съездил в Сочи на «Новую волну» и отдохнул с братом в Хорватии. А теперь он снова проводит время с женой Аллой Пугачевой и детьми дома. На днях они отпраздновали день рождения Лизы и Гарри, устроив грандиозный праздник по такому случаю.

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Обычно свободное время Галкин посвящает играм с двойняшками или домашними делами. Он любит ухаживать за садом и огородом, каждый год высаживая новые растения. И вот 22 сентября артист решил показать, как его сад преобразился с наступлением осени. Он утеплился, надев свитер на молнии с высоким воротом. Максим продемонстрировал зеленые деревья и яркие кусты с алой листвой.

«Не могу не поделиться. Время покраснения бересклета. Посмотрите, какая красота! Посмотрите на эти краски! Боже мой, боже мой! Божечки-моежечки. Вот он! И там тоже еще! И вот тут побольше», — похвастался он.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, какой у мужа Примадонны роскошный сад. Он прошелся возле фанта со скульптурой, которую в свое время установил. «Максим, это прекрасно», «Да, очень красочно», «Такая осень — всегда красиво», У вас столько деревьев разных, кустарников, глаза разбегаются«, «Скоро уже снег пойдет, наслаждайтесь красотой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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