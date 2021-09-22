Семья звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева осталась без отопления в холода

Коммунальщики до сих пор не дали отопление в квартире родителей Сергея Исаева в Екатеринбурге.

На большей части России в сентябре резко наступила осень, погода, скорее, соответствует концу октября, чем сентябрю.

Во многих регионах коммунальщики уже дали отопление в квартиры. Но по каким-то причинам без тепла остался дом в Екатеринбурге, где живут родители звезды шоу «Уральские пельмени» Сергея Исаева и где прошло его детство.

Несмотря на заморозки на улице, батареи в квартирах остаются холодными.

«Большая просьба дать тепло на Профсоюзной и вообще на Химмаше! — цитирует Сергея Исаева «Комсомольская правда». — Управляющая компания «Нижнеисетская». Вчера звонили в управляющую компанию, сказали, что у нас авария на тепловых сетях. Позвонили в тепловые сети, сказали, что никакой аварии у них нет, просто управляющая компания не подключает дома, ссылаясь на то, что жители не жалуются».

Чтобы его мама не мерзла одна в квартире, пока муж закрывает сезон на даче, Сергей Исаев перевез родительницу к себе в теплый загородный дом.

Напомним, на днях Сергей Исаев поделился архивными снимками времен его участия в студенческих стройотрядах.

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