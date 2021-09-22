«Я перепила и написала Ревве»: Гузеева предложила Харламову зарабатывать вместе

Лариса Гузеева уже длительное время работает на телевидении и ведет передачу «Давай поженимся!». Она призналась, что боится, что это шоу закроют. При этом раньше она снималась в кино и получила звание заслуженной артистки РФ. Многие зрители любят ее за прямолинейность и порой колкие высказывания.

Несколько лет Гарик Харламов обращал внимание на работу Гузеевой. Он то и дело монтировал ролики, брав за основу кадры из «Давай поженимся!». Ему нравились эмоциональные высказывания телеведущей, а он делал их смешными, компонуя ролики. Однако после развода с Кристиной Асмус он стал реже этим заниматься.

В новом интервью «Скажи Гордеевой» на YouTube Лариса Андреевна призналась, что толком не знакома с резидентом Comedy Club и видела его один раз, когда он приезжал поддержать Асмус на шоу «Ледниковый период». Она подчеркнула, что не подписана на него в соцсетях, но знала про ролики от друзей и знакомых. Телеведущая призналась, что бросила употреблять алкоголь, но во время пандемии позволяла себе развеяться с подругами.

«Я перепила и написала Саше Ревве ночью. С таким пафосом: «Чтобы народу сейчас так тяжело не жилось, может, нам с Гариком пришло время объединиться, что-то такое придумать… Дай ему номер мой». Утром я просыпаюсь — у меня сердце в горле. Вспомнила, что я написала. Боже, какая идиотка, только чтобы он не прочитал. Ищу телефон! Руки трясутся, вижу: галочка синяя, значит, прочитал», — вспомнила звезда.

Гузеева отметила, что в итоге пояснила Ревве всю ситуацию и попросила не воспринимать ее слова всерьез. Она переживала, что сама себя вогнала в такую ситуацию.

«Думаю, пить надо вообще завязывать. Разлюбила пить. Не пью», — поделилась артистка.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.