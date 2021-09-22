«Новая жизнь»: звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова во второй раз стала мамой

Звезда сериала «ИП Пирогова», 35-летняя актриса Ксения Теплова сообщила на своей страничке в Instagram, что пару дней назад подарила вторую дочку своему супругу, актеру Артему Быстрову. Девочку назвали Сашей.

«19.09.2021 у нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь», — поделилась Ксения Теплова.

Пост актриса сопроводила снимком, на котором предстала запечатленной в момент ожидания ребенка. Подписчики поздравили молодую маму с пополнением в семье.

«Поздравления от всей души! Умеете хранить секреты!», «Здоровья вам и малышке, всей вашей семье огромного счастья!», «Ксюша, поздравляем. Пусть растет здоровенькая и счастливая», «Ох, как неожиданно! И безумно счастливое событие! Ура!», «Ого! Поздравляем, чудо из чудес», — высказались в Сети.

Ксения Теплова действительно держала беременность в строгом секрете от любопытных глаз. Минувшим летом фотографии в микроблоге она публиковала строго по пояс, либо это были селфи.

Напомним, новорожденная малышка стала вторым ребенком Ксении Тепловой и Артема Быстрова. У пары есть старшая дочка Маша.

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