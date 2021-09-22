«Крайне стройнит!»: Хромченко объяснила, какой прием с брюками сделает вас зрительно тоньше и выше

На примере образа на «Модном приговоре» ведущая дала краткий урок стиля для тех, кто хочет выглядеть лучше.

Эвелина Хромченко назвала брюки, которые в тренде в этом сезоне. Актуальны широкие модели утрированной длины, опять стали остроактуальными кюлоты, осенью носят бермуды в сочетании с модными черными полупрозрачными колготками и даже шорты.

А вот велосипедки уже донашивают, этот тренд начинает ослабевать. И по-прежнему пользуются популярностью брюки с лампасами. Как оказалось, они обладают прекрасным эффектом – стройнят фигуру и делают ноги зрительно длиннее.

На подиуме проекта Первого канала «Модный приговор» представили образ с модными брюками, украшенными лампасами, сочетав его с двухцветным жакетом и асимметричным воланом по подолу. Изюминку луку добавила черная блузка с развязанным бантом на шее.

«За счет волана и вертикальной линии лампаса этот костюм крайне стройнит, устремляя нашу героиню вверх», — прокомментировала лук Эвелина Хромченко.

Стоит отметить, что длинный бант на шее также дополнительно вытянул силуэт.

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