«Драники и белорусскую колбаску отведала как следует»: Ольга Бузова озвучила, на сколько килограммов поправилась

Телеведущая Ольга Бузова не скрывает, что прибавила в весе после работы на шоу «Х-фактор».

Поклонники поющей телеведущей уже успели заметить, что за последнее время Ольга Бузова немного раздалась и стала выглядеть аппетитнее, чем раньше.

Звезда не скрывает, что во время работы наставником на белорусском шоу «Х-фактор» она ни в чем себе не отказывала, мало двигалась и в результате набрала вес. Ольга Бузова минувшим летом месяц провела в Минске.

«Мне не удалось посмотреть местные красоты, но думаю, что я все наверстаю, когда начнутся прямые эфиры. А вот драники и белорусскую колбасу отведала как следует, лишние полтора килограмма о них напоминают», — призналась Ольга Бузова.

Правда, звезда тут же добавляет, что не очень тревожится из-за набранного веса. Она ведет столь активный образ жизни, что килограммы должны уйти без лишних усилий. Сейчас Ольга Бузова начала подготовку к своему сольному концерту, который состоится в конце октября.

«С сентября у меня ежедневные репетиции моего нового шоу», — поделилась Ольга Бузова с «Антенной-Телесемь».

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