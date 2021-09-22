«Оля, ты чего? Для народа грудями блеснула»: Бузова бесстыдно оттянула лифчик, рассекая на гольф-каре

В недавнем интервью Ольга Бузова призналась, что все ее бывшие бойфренды пытаются тем или иным способом поймать хайп или заработать на ее имени. Причем сама теледива заявила, что она никогда не пыталась получить выгоду от своих отношений. Так, звездная блондинка подметила, что ее бывший муж футболист Дмитрий Тарасов до сих пор не может о ней забыть. Это Бузову нисколько не расстраивает. Певица уточнила, что ей просто жаль нынешнюю жену спортсмена.

Сама теледива много работает, снимается в новых проектах и получает удовольствие от поездок за границу. На свежих кадрах Ольга рассекала на гольф-каре. При этом экс-ведущая проекта «Дом-2» соблазнительно оттянула лифчик, засветив упругие яблочки-груди.

«Ох, как она рубашку в сторону оттянула», «Секси-мамасита», «Хороша, чертовка! Вся такая сочная», «А что? Так можно было??», «Куда такая красавица едет?? Прямо-таки мчит», «Свои лисьи носики выставила», «Дава бы тут же прибежал! Еще бы любимая грудь на показ выставляет! Прикрыл бы ее хоть!!», «Оля, ну сколько можно? Всем завидно», «Шикарная», «Ягодка-малинка», «Ни стыда, ни совести», «Оля, ты чего? Для народа грудями блеснула», «Свои наличные яблочки выставила», — пишут фолловеры.

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