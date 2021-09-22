«Ни один мужчина не дал мне ни рубля»: Ольга Бузова заявила, что все свои деньги заработала сама

Поющая телеведущая Ольга Бузова в эти дни готовится к своем первому юбилейному концерту, который состоится на одной из площадок столицы в конце октября.

Шоу обойдется Ольге Бузовой в сумму порядка 30 миллионов рублей, причем это еще не окончательные подсчеты.

«Не люблю разговоры про деньги, я люблю их зарабатывать и тратить, причем не на себя. Нет, я всегда хорошо отдыхаю, на это не жалею, потому что много работаю. Вот квартиру купила, но только недавно! Потому что вкладываюсь в свою карьеру, семью, плачу зарплату команде», — рассказала Ольга Бузова.

Для певицы предстоящее шоу — это знаковое музыкальное событие. Звезда призналась, что совершенно спокойно может говорить о том, что это она — девочка, которая зарабатывает большие деньги и создает историю. По словам Ольги Бузовой, она никогда не взяла ни рубля ни у одного из мужчин.

«Никто никогда в жизни, ни один мужчина, с кем я была в серьезных отношениях, не дал мне ни рубля», — приводит высказывание Ольги Бузовой издание «Антенна-Телесемь».

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